18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.7
529.12
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.08.2024, 14:43

Мужчина чуть не умер на борту самолета Алматы – Атырау

Новости Казахстана 0 381

Самолет, вылетевший направлением Алматы – Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета, так как у одного из пассажиров случился острый инфаркт миокарда, сообщает Zakon.kz.

Фото: УОЗ Алматы
Фото: УОЗ Алматы

После приземления мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в городскую клиническую больницу №4 Алматы.

Детали этого случая рассказали 21 августа в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города.

"Состояние оценивалось крайне тяжелым, отмечался кардиогенный шок, низкое артериальное давление, выраженная одышка, болевой синдром. Была проведена экстренная коронароангиография и выявлено трехсосудистое поражение. Отмечу, что сердце кровоснабжается тремя основными артериями. Две коронарных артерии, это правая коронарная артерия и огибающая артерия, они были полностью закрыты. Передняя межжелудочковая артерия, ее сужение просвета составляло 96%, практически на 4% работало кровоснабжение сердца. В таких случаях необходимо проводить открытую операцию аортокоронарное шунтирование", – рассказал заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии и кардиологии ГКБ №4 Аскар Наринбаев.

Поэтому врачи организовали мультидисциплинарное обследование пациента, расширенный консилиум с кардиохирургами городского кардиоцентра Алматы. И приняли решение перевести мужчину в другой стационар для проведения открытой операции.

"Но за короткий срок, за 1-1,5 часа, у пациента нарастала ярко выраженная сердечная недостаточность и при транспортировке в другой стационар был высокий риск. Другого выхода не было, как провести стентирование на передней межжелудочковой артерии. Стентирование было выполнено успешно. На данный момент состояние пациента удовлетворительное, трое суток находился в отделении реанимации", – продолжил Наринбаев.

Сработал принцип "золотого часа", и мужчина был спасен благодаря цепочке верно принятых решений: возвращение воздушного судна, профессиональные действия бригады скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе во время транспортировки и экстренная операция в условиях ГКБ №4.

"В данном случае, если бы борт не вернули обратно, а время полета до Атырау составляет три часа, и за эти три часа в любую секунду, в любую минуту могла произойти остановка сердечной деятельности с неблагоприятным исходом на борту", – подчеркнул Аскар Наринбаев.

Далее мужчине предстоит реабилитация.

"13 августа 2024 года второй день рождения для Жаксылыка Игжанова. К слову, он тоже летчик и до пенсии проработал в малой авиации. Так случилось, что жизнь Жаксылыка была спасена благодаря решению командира о возвращении самолета в аэропорт", – отметили в УОЗ.

17 августа 2024 года самолет компании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 52-летнего пассажира. Позже врачи рассказали о его состоянии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?