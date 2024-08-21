Мужчина чуть не умер на борту самолета Алматы – Атырау

Самолет, вылетевший направлением Алматы – Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета, так как у одного из пассажиров случился острый инфаркт миокарда, сообщает Zakon.kz.

Фото: УОЗ Алматы

После приземления мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в городскую клиническую больницу №4 Алматы.

Детали этого случая рассказали 21 августа в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города.

"Состояние оценивалось крайне тяжелым, отмечался кардиогенный шок, низкое артериальное давление, выраженная одышка, болевой синдром. Была проведена экстренная коронароангиография и выявлено трехсосудистое поражение. Отмечу, что сердце кровоснабжается тремя основными артериями. Две коронарных артерии, это правая коронарная артерия и огибающая артерия, они были полностью закрыты. Передняя межжелудочковая артерия, ее сужение просвета составляло 96%, практически на 4% работало кровоснабжение сердца. В таких случаях необходимо проводить открытую операцию аортокоронарное шунтирование", – рассказал заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии и кардиологии ГКБ №4 Аскар Наринбаев.

Поэтому врачи организовали мультидисциплинарное обследование пациента, расширенный консилиум с кардиохирургами городского кардиоцентра Алматы. И приняли решение перевести мужчину в другой стационар для проведения открытой операции.

"Но за короткий срок, за 1-1,5 часа, у пациента нарастала ярко выраженная сердечная недостаточность и при транспортировке в другой стационар был высокий риск. Другого выхода не было, как провести стентирование на передней межжелудочковой артерии. Стентирование было выполнено успешно. На данный момент состояние пациента удовлетворительное, трое суток находился в отделении реанимации", – продолжил Наринбаев.

Сработал принцип "золотого часа", и мужчина был спасен благодаря цепочке верно принятых решений: возвращение воздушного судна, профессиональные действия бригады скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе во время транспортировки и экстренная операция в условиях ГКБ №4.

"В данном случае, если бы борт не вернули обратно, а время полета до Атырау составляет три часа, и за эти три часа в любую секунду, в любую минуту могла произойти остановка сердечной деятельности с неблагоприятным исходом на борту", – подчеркнул Аскар Наринбаев.

Далее мужчине предстоит реабилитация.

"13 августа 2024 года второй день рождения для Жаксылыка Игжанова. К слову, он тоже летчик и до пенсии проработал в малой авиации. Так случилось, что жизнь Жаксылыка была спасена благодаря решению командира о возвращении самолета в аэропорт", – отметили в УОЗ.

17 августа 2024 года самолет компании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 52-летнего пассажира. Позже врачи рассказали о его состоянии.