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21.08.2024, 15:24

Как будут распределять водные ресурсы между областями Казахстана

Новости Казахстана 0 253

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 5 декабря 2023 года утвердил Правила регулирования водных отношений между областями Республики Казахстан. Документ начнет действовать с 31 августа, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Правила определяют порядок регулирования водных отношений между областями РК, в случаях, когда бассейн водного объекта расположен на территории двух и более областей, за исключением трансграничных вод.

Целью регулирования водных отношений между областями республики является принятие мер по распределению поверхностных водных ресурсов между областями для удовлетворения настоящих и перспективных потребностей в воде населения, отраслей экономики областей и сохранению экологической устойчивости окружающей среды в бассейне.

Регулируют водные отношения между областями РК уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда и его бассейновые инспекции на основе утвержденных генеральных и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов. Они определяют лимиты потребления воды по областям, разрабатывают и реализуют мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов в бассейне с учетом предложений областных исполнительных органов.

Для реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, решения возникших проблем в области использования и охраны водного фонда в бассейне между бассейновыми инспекциями, местными исполнительными органами и другими субъектами, расположенными в пределах бассейна водного объекта заключаются бассейновые соглашения, в рамках которых создается бассейновый совет.

Бассейновые соглашения содержат намерения сторон по кооперации сил и средств, необходимых для решения проблемных вопросов и реализации конкретных водоохранных мероприятий, с указанием сроков их исполнения.

Областные исполнительные органы при возникновении проблемных вопросов межобластного значения в области использования и охраны водного фонда в бассейне вносят их на рассмотрение соответствующего бассейнового совета.

Бассейновый совет, рассмотрев представленные проблемные вопросы, вырабатывает рекомендации по урегулированию водных отношений, на основе которых уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда и местными исполнительными органами предусматриваются мероприятия для решения возникших вопросов в ежегодно планируемых программах по развитию, восстановлению и охране водных объектов бассейна, научных и проектных разработках.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2024 года.

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