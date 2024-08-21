Определяет ДУМК: компенсируют ли потерянный на Курбан айт выходной день

Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов прокомментировал возможность компенсации потерянного из-за переноса даты празднования Курбан айт выходного дня, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
«Есть соответствующий закон, в рамках которого определены все государственные и национальные праздники. На министерство возложены такие полномочия с прошлого года: с учетом согласования работодателей и работников определять возможность переноса рабочих дней в рамках действующих праздничных дат – государственных и национальных», - отметил Акмади Сарбасов, вступая на на брифинге в СЦК.
При этом он отметил, что в Трудовом кодексе определены два выходных дня – на Курбан айт и Рождество.
«Эти дни являются выходными, но они не являются государственными и национальными праздниками. Соответственно, эти дни не переносятся. Их определяет не государство, а духовные управления мусульман и христиан», - пояснил вице-министр.
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