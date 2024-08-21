Определяет ДУМК: компенсируют ли потерянный на Курбан айт выходной день

«Есть соответствующий закон, в рамках которого определены все государственные и национальные праздники. На министерство возложены такие полномочия с прошлого года: с учетом согласования работодателей и работников определять возможность переноса рабочих дней в рамках действующих праздничных дат – государственных и национальных», - отметил Акмади Сарбасов, вступая на на брифинге в СЦК.

При этом он отметил, что в Трудовом кодексе определены два выходных дня – на Курбан айт и Рождество.