Сбой произошел в работе Telegram

Жители Казахстана и других стран СНГ пожаловались на работу мессенджера Telegram, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото с сайта tengrinews.kz

Согласно данным сайта Downdetector, массовый сбой в работе Telegram пришелся на 16:00 по времени Астаны.

Самая распространенная проблема - невозможность соединения с сервером, на втором месте неработающее приложение Telegram. Также некоторые пользователи жалуются, что испытывают проблемы с отправкой сообщений.

Судя по карте на сайте Donwdetector и комментариям пользователей, Telegram также не работает в Узбекистане, Таджикистане, Сербии, России.

Некоторые пользователи WhatsApp также пожаловались на неработающий мессенджер. Причина пока неизвестна.