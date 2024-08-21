Новая норма по списанию кредитов заработает с 1 сентября

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнили о праве граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов на портале электронного правительства, передает Tengrinews.kz .

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Соответствующая норма была законодательно введена в феврале 2024 года. По данным АРРФР, на сегодня 461 тысяча граждан оформила добровольный отказ от получения кредита.

"Законом с 1 сентября дополнительно вводится обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, которые были незаконно оформлены в период установления добровольного отказа от получения кредита", - сообщили в агентстве.

Кроме этого, с 20 августа введен запрет на выдачу электронных банковских займов и онлайн-микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента. С этого же дня кредиторы также будут обязаны приостановить начисление вознаграждения и претензионно-исковую работу на весь период проведения следственных мероприятий по мошенническим кредитам. При этом требования к клиенту должны быть прекращены на основании вступившего в законную силу решению суда, в котором будет установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента.