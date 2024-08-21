Когда откроют прямой рейс из Казахстана в США

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев ответил на вопрос, когда планируют запустить прямой рейс из Казахстана до Нью-Йорка, передает корреспондент Tengri Travel .

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По словам Ластаева, авиакомпания Air Astana подписала контракт на получение двух самолетов Boeing и двух - Dreamliner.

"По плану эти самолеты поступят к концу следующего года. Если нам это удастся, то в 2025 году (запустим рейс - прим.). Мы все знаем проблему Boeing. Сейчас они не готовы строить новые самолеты. В случае задержки прямые рейсы в США будут запущены в 2026 году", - заявил вице-министр, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним: ранее президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер рассказывал о планах перевозчика. Тогда журналисты поинтересовались у него об открытии рейса до Нью-Йорка.

Возможные сроки запуска авиамаршрута до Нью-Йорка назвали и в комитете гражданской авиации.