Вице-министр дал неожиданный ответ об овербукинге авиабилетов в Казахстане

Фото ©️ Турар Казангапов

Об этом Талгат Ластаев заявил в ходе брифинга для журналистов.

"Где-то лет пять назад соответствующие правила были внесены. Мы вам дадим ссылку на эти правила, соответствующая норма, в которой количество мест должно соответствовать количеству проданных билетов. То есть этот вопрос урегулирован законодательством в подзаконном акте", - заявил Ластаев, отвечая на вопросы журналистов.

Как пояснил Ластаев, авиакомпании, понимая эту норму, применяют данную практику. По его словам, в случае выявления таких фактов авиакомпании привлекаются к ответственности.

"В случае выявления – да, они привлекаются к ответственности, мы это делаем", - заключил Ластаев.

Днем ранее министр транспорта Марат Карабаев отмечал, что практика овербукинга распространена по всему миру, поскольку не все пассажиры проходят регистрацию на рейс.

"Ни в одной стране, насколько я знаю, такого ограничения не существует", - сказал он на брифинге в правительстве.