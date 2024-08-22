Заряжать электромобили в паркингах и на стоянках разрешат с 31 августа

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В приказе министра по ЧС о внесении изменений и дополнений в правила, вступающем в силу 31 августа 2024 года, говорится: «При размещении электромобилей и их зарядных станций в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта необходимо соблюдать требования, установленные в государственных нормативах в области архитектуры, градостроительства и строительства».

А необходимые для установки зарядных станций изменения в градостроительные нормы Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК принял ещё в апреле текущего года.

Таким образом, с 31 августа в паркингах и на стоянках можно будет и устанавливать ЭЗС, и заряжать на них электромобили с учётом описанных требований.