Обязательные пенсионные взносы в Казахстане предложили распределять по-новому

Обязательные пенсионные взносы работодателя по условно-накопительной модели не могут компенсировать снижение либо отсутствие солидарной пенсии. Такое мнение высказала группа казахстанских экспертов, стоявших у истоков накопительной пенсионной системы в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.
В целях обеспечения адекватности накоплений и пожизненности выплат накопительной пенсии эксперты предлагают:
1. Заменить условно-накопительный (фактически распределительный) вариант введения обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) понятным и более справедливым для работников и работодателей смешанным вариантом (модель "4+1"):
2. Обеспечить равный доступ граждан к пенсионному обеспечению за счет ОПВР (не ограничиваясь получателями только с 1975 года рождения, как это предусмотрено в настоящее время), что особенно важно с учетом объективного сокращения солидарной пенсии.
В фонде напомнили, что ОПВР ввели для повышения уровня пенсионного обеспечения в Казахстане с учетом принципов разделения ответственности между государством, работником и работодателем.
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