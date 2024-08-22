Обязательные пенсионные взносы в Казахстане предложили распределять по-новому

Обязательные пенсионные взносы работодателя по условно-накопительной модели не могут компенсировать снижение либо отсутствие солидарной пенсии. Такое мнение высказала группа казахстанских экспертов, стоявших у истоков накопительной пенсионной системы в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В целях обеспечения адекватности накоплений и пожизненности выплат накопительной пенсии эксперты предлагают:

1. Заменить условно-накопительный (фактически распределительный) вариант введения обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) понятным и более справедливым для работников и работодателей смешанным вариантом (модель "4+1"):

4 процента ОПВР направлять на индивидуальные пенсионные счета работников (с правом собственности на такие накопления и правом их наследования);

1 процент ОПВР направлять на общий счет гарантирования пожизненности выплат накопительной пенсии. Это обеспечит добросовестных работников совокупной пенсией в течение всей старости и не ниже минимального социального стандарта (не ниже минимальной заработной платы).

2. Обеспечить равный доступ граждан к пенсионному обеспечению за счет ОПВР (не ограничиваясь получателями только с 1975 года рождения, как это предусмотрено в настоящее время), что особенно важно с учетом объективного сокращения солидарной пенсии.

В фонде напомнили, что ОПВР ввели для повышения уровня пенсионного обеспечения в Казахстане с учетом принципов разделения ответственности между государством, работником и работодателем.