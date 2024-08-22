Резонансное видео с солдатом: Нацгвардия сделала заявление

В пресс-службе Национальной гвардии прокомментировали ситуацию с военнослужащим, получившем травму головы во время службы в армии, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в пресс-службу Нацгвардии в связи с появившимися в соцсетях видео о военнослужащем Ербаяне Мухтаре, который добровольно ушел в армию, а позже оказался на больничной койке и сейчас находится в беспомощном состоянии. Молодой человек находился в коме больше шести месяцев.

Ербаян Мухтар получил травму головы во время несения службы в армии. Сейчас он не может говорить, есть и самостоятельно дышать.

В пресс-службе Нацгвардии заявили о начатом расследовании по факту получения травмы.

"По факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье 440 части 3 пункту 4 Уголовного кодекса ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью"). В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное расследование продолжается. Ход расследования на контроле у руководства ВСД МВД ", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии МВД.

В ведомстве также заявили, что после окончания реабилитационного лечения "по настоянию родителей, Ербаяна Мухтара выписали домой". Решается вопрос об оформлении молодому человеку инвалидности.