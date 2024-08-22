Резонансное видео с солдатом: Нацгвардия сделала заявление

В пресс-службе Национальной гвардии прокомментировали ситуацию с военнослужащим, получившем травму головы во время службы в армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в пресс-службу Нацгвардии в связи с появившимися в соцсетях видео о военнослужащем Ербаяне Мухтаре, который добровольно ушел в армию, а позже оказался на больничной койке и сейчас находится в беспомощном состоянии. Молодой человек находился в коме больше шести месяцев.
Ербаян Мухтар получил травму головы во время несения службы в армии. Сейчас он не может говорить, есть и самостоятельно дышать.
В пресс-службе Нацгвардии заявили о начатом расследовании по факту получения травмы.
"По факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье 440 части 3 пункту 4 Уголовного кодекса ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью"). В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное расследование продолжается. Ход расследования на контроле у руководства ВСД МВД ", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии МВД.
В ведомстве также заявили, что после окончания реабилитационного лечения "по настоянию родителей, Ербаяна Мухтара выписали домой". Решается вопрос об оформлении молодому человеку инвалидности.
"Кроме того, главным командованием Национальной гвардии МВД направлены письма в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева, Военно-медицинскую Академию имени Кирова и Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им профессора Поленова Российской Федерации, а также в посольство Турции для консультативной помощи и рассмотрения вопроса госпитализации", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД.
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