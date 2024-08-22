Осталось меньше месяца: к казахстанцам с важной информацией обратились налоговики

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 21 августа 2024 года обратился к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Налоговики напомнили казахстанцам, что до завершения сроков сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования осталось меньше месяца.
"15 сентября... истекает срок предоставления деклараций об активах и обязательствах форма 250.00 (еще не представили 34 019 физических лиц в Мангистауской области) и доходах и имуществе форма 270.00 (еще не представили 24 531 человек в Мангистауской области)".ДГД по Мангистауской области
Согласно информации, декларацию представил 149 371 житель Мангистауской области.
"Предусмотрено несколько способов предоставления деклараций в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile и банков", – напомнили в ДГД по Мангистауской области.
Налоговики "во избежание несвоевременного исполнения налогового обязательства" рекомендуют гражданам "заранее представить декларацию, которая представляется по месту жительства (прописки)".
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