Осталось меньше месяца: к казахстанцам с важной информацией обратились налоговики

"Предусмотрено несколько способов предоставления деклараций в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile и банков", – напомнили в ДГД по Мангистауской области.