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22.08.2024, 08:16

Казахстанцев могут вынудить платить больше за ОСМС

Новости Казахстана 0 319

Ставка обязательного социального медицинского страхования в Казахстане является самой низкой из всех постсоветских стран и ее нужно повышать, считает глава фонда социального медицинского страхования» Абылкаир Скаков, передает «Голос народа» со ссылкой на Kazinform.

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

По его словам, министерство здравоохранения занимается вопросом оптимизации пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОМПБ). Сам пакет услуг предоставляемый Фондом по ОСМС тоже должны пересмотреть.

Абылкаир Скаков заявил, что ставка обязательного социального медицинского страхования в Казахстане является самой низкой из всех постсоветских стран и их нужно повышать.

«Вовлечение в систему ОСМС, увеличение этого процента, потом повышение ставок, чтобы исправно поступали взносы, и опять же эти взносы уходили для лечения населения. Ну и выстраивание четкого пакета гарантированного объема, минимального базового пакета и страхового пакета. Вот это в целом и есть контуры тех планов, над которыми сейчас работает Министерство здравоохранения, и мы также участвуем в составе рабочих групп», — рассказал Абылкаир Скаков.

При этом он не верит, что повышение ставок снизит охват ОСМС среди населения, потому что затронет только работодателя и государство. Насколько они поднимутся, он не знает точно, но признался, что расчеты уже ведутся. Однако сразу же извинился за оговорку — сейчас перед ними стоит вопрос о выработке корректив, необходимых для исправления неработающих элементов системы и повышении эффективности отдачи средств государству. Но если изменения все же затронут ставки, то их рост будет постепенным.

«Эта нагрузка будет, возможно, по 0,5%, может быть и ниже, в течение 3-5 лет. Это равномерная распределенная нагрузка, чтобы не увеличивать нагрузку на фонд оплаты труда и в целом на бизнес, работодателей одномоментно. Чтобы бизнес не ушел в тень, и в целом не было отторжений, как вы говорите, от реформы», ‒ заявил Абылкаир Скаков.

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