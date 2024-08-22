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22.08.2024, 08:52

Казахстан или Европа: в КФФ сделали заявление о Черчесове

Новости Казахстана 0 278

Президент КФФ Адлет Барменкулов прокомментировал возможное совмещение постов главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым, передает Tengri Sport.

Фото ©️ TengriSport / Антон Алексеев
Фото ©️ TengriSport / Антон Алексеев

В интервью "Матч ТВ" президент Казахстанской федерации футбола заявил, что решение по данному вопросу потребует детального обсуждения, в случае если появится такая возможность.

"Есть один из главных принципов менеджмента. Любой параллельный проект надо обсуждать и рассматривать. Если он укладывается в рамки общей стратегии, значит, может быть полезен. И наоборот.

Иными словами, если возникнет такая ситуация, ее надо обсуждать, причем в деталях, взвешивать плюсы и минусы и принимать решение", - сказал Барменкулов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Черчесов является главным кандидатом на пост главного тренера "Лудогорца". Позже сам российский специалист опроверг данную информацию.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Контракт с ним подписан по схеме "2+2". На этом посту он сменил другого россиянина - Магомеда Адиева.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.

 

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