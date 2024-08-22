Почему казахстанцам могут отказать в выдаче ипотеки

Недостаточный доход – лишь одна из причин, по которой казахстанец может получить отказ при оформлении ипотеки. Какие факторы еще влияют на решение банка, узнали журналисты NUR.KZ.

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Ипотека – важный шаг для каждого человека, который решился на покупку собственного жилья таким образом. Однако одного желания недостаточно. Банки, выдавая ипотечный заем, идут на риск и стремятся обезопасить себя не только высокими процентами – перед тем как выдать кредит, банк старается убедиться в надежности своего клиента.

Впрочем, это повышает вероятность того, что в итоге заемщик проверку не пройдет. Аналитики портала "Крыша" собрали все причины, из-за которых банк может отказаться выдавать ипотечный заем.

Плохая кредитная история

Кредитная история – первое, что проверяет банк при подаче заявки на ипотеку. В ней отображаются все займы: закрытые, действующие и даже те, по которым пришел отказ или где гражданин выступал гарантом и созаемщиком.

Причиной отказа могут стать действующие кредиты, а также просрочки, допущенные ранее заемщиком. Отказать могут и из-за наличия неоплаченных штрафов или налогов.

Недостаточный доход

Далее кредитор проверят доход. Во-первых, он должен быть официальным, то есть с уплатой взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Именно по выписке из ЕНПФ банк оценивает уровень заработка потенциального заемщика.

Во-вторых, дохода должно быть достаточно и на выплату ипотеки, и на жизнь. Другими словами, банк будет рассчитывать долговую нагрузку клиента. Если окажется, что его дохода недостаточно, то в ипотеке откажут – ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 50% дохода.

Недостоверная информация

При подаче заявки в банк на выдачу займа между тем также важно указывать только правдивые данные. Смысла указывать неверную информацию нет – банк все равно ее проверит. Зато попытка обмана может стать причиной отказа.

Поэтому при подаче заявления не стоит преувеличивать свой доход, не надо скрывать действующие кредиты, а также нужно указывать настоящее место работы, должность и оклад.

Недостаточный первоначальный взнос

Обычно банки устанавливают первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья. Однако иногда его могут увеличить. Чаще всего это происходит, если у заемщика недостаточно высокий доход, сумма кредита слишком большая, а покупаемая недвижимость не совсем подходит под залог.

Поэтому нужно быть готовым к потенциальному повышению первоначального взноса и подкопить больше денег. В противном случае ипотеку можно не получить.

Есть также варианты оформить ипотеку вообще без первоначального взноса.

Неподходящий залог

Обычно покупаемое жилье является одновременно и залогом. Это значит, что если кредит по каким-либо причинам не будет выплачен, банк может продать залог и вернуть свои деньги.

Поэтому к залоговой недвижимости есть определенные требования. Как правило, ипотеки не выдаются на квартиры в очень старых домах или в тех, что построены из определенного материала. Многие банки также не выдают ипотеку на комнаты в общежитиях, квартиры маленькой площади или объекты, расположенные в пригороде.

Возраст заемщика

Впрочем, в ипотеке могут отказать и из-за возраста. Не дают слишком молодым (тем кому нет 21 года) и пожилым гражданам (старше 60 лет).

Чтобы оформить ипотеку в предпенсионном возрасте, потребуется высокий доход, чтобы оформить заем на короткий срок и полностью погасить его до выхода на пенсию. А молодым гражданам, скорее всего, придется привлекать созаемщика.

Однако банки могут сделать исключения, но все будет зависеть от того, насколько большой доход у потенциального заемщика. Идеальный возраст для оформления ипотеки составляет от 25 до 45 лет.

Таким образом, даже оформление ипотеки в Казахстане может стать непростым испытанием, а простая ошибка – привести к неудаче. Поэтому перед подачей заявки на жилищный заем важно уточнить все детали непосредственно в банке.