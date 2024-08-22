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22.08.2024, 11:21

Авиабилеты "со скидкой" превращаются в кражу криптовалюты

Новости Казахстана 0 358

В Казахстане появилась новая схема мошенничества, в которой злоумышленники обманом завладевают не только деньгами, но и криптовалютой. Схема уже получила название “криптотуристическая”, передает Liter.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В одном из телеграм-каналов, сообщающих о новых схемах мошенников, казахстанцев предупреждают о необходимости быть бдительными.

“Мошенники создают в соцсетях привлекательные аккаунты, предлагая авиабилеты с невероятными скидками – до 30%! Профили выглядят убедительно: множество положительных отзывов и фотографии с экзотических курортов заставляют потенциальных жертв думать, что это реальная сделка. Злоумышленники уверяют покупателей, что билеты им достаются через “своих людей” в авиакомпаниях, которые “сливают” их по низким ценам. Для оплаты мошенник каждый раз предоставляет новый номер телефона, который, как оказывается позже, принадлежит совершенно другому человеку – продавцу криптовалюты”, – пишет источник.

После того как жертва переводит деньги, “продавец” исчезает вместе с номером, а билеты так и не приходят. Если позвонить на номер, то ответит человек, который не имеет никакого отношения к авиабилетам и занимается исключительно продажей криптовалюты. 

Таким образом, мошенник остается с криптовалютой, покупатель – без билетов и денег, а продавец крипты может оказаться вовлеченным в криминальную схему, даже не подозревая об этом.

“Призываем казахстанцев не доверять таким заманчивым предложениям в соцсетях и тщательно проверять информацию перед тем, как отправлять деньги. Дешевые билеты могут оказаться дорогой ловушкой”, – отметили авторы паблика.

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