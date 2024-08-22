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22.08.2024, 12:07

Кадр из фильма Нолана сняли водители в Атырау

Новости Казахстана 0 441

В сети появилось видео, на котором жители Атырау показали интересный участок дороги, усыпанной знаками пешеходного перехода, передает Tengri Auto.

Кадр из видео
Кадр из видео

Жители Атырау поделились необычным видео, на котором запечатлена дорога, усыпанная множеством знаков пешеходного перехода. На кадрах видно, как вдоль всей улицы установлены одинаковые дорожные знаки, создавая любопытную картину. Видео быстро набрало популярность в социальных сетях, вызывая бурное обсуждение среди пользователей.

Как сообщили в акимате города, все знаки были установлены согласно проекту.

"В ходе государственной экспертизы, подтвержденной документами, подрядчику поручили разработать проект, включающий установку всех знаков, указанных на чертеже. Независимо от того, требуется ли установка каждого конкретного знака, это предусмотрено проектной документацией, и подрядчик обязан их установить. Хотя проект еще не утвержден, завтра при его приемке мы тщательно проверим установку всех знаков. Подрядчик действует в соответствии с проектом, и если все предусмотрено, знаки должны быть установлены. После выполнения всех работ будет нанесена дорожная разметка", - сообщили в акимате.

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