С Гульмиры Сатыбалды хотят взыскать миллиарды тенге

Потерпевшие по делу Гульмиры Сатыбалды заявили гражданский иск о компенсации морального и материального ущерба, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео Khabar

Адвокат потерпевших Рашид Тенизбаев озвучил гражданский иск потерпевших - предпринимателя Абая Жунусова и его братьев - к Гульмире Сатыбалды и второму подсудимому Мади Батыршаеву о взыскании материального и морального ущерба.

Согласно искам потерпевших, сумма материального ущерба, нанесенного Касыму Жунусову (один из братьев потерпевшего, которого, по его заявлению, заставляли продавать автомобили и технику в погашение суммы якобы хищений брата), составила 233 миллиона 966 тысяч тенге. Она складывается из общей суммы проданного потерпевшим автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и различной строительной техники. Моральный ущерб Касыма Жунусова защита оценила в 100 миллионов тенге.

Материальный ущерб Алтая Жунусова оценили в 109 миллионов тенге. Сумма сложилась из стоимости дома, который Жунусов заложил, получив 50 миллионов тенге. Эти деньги, как сообщается, он сразу передал директору одной из компаний Сатыбалды. Впоследствии потерпевшему пришлось выкупить дом уже за 59 миллионов тенге. Моральный ущерб Жунусова также оценили в 100 миллионов тенге.

Наибольший иск к Сатыбалды и второму обвиняемому предъявил главный потерпевший по делу - предприниматель, совладелец строительного холдинга, которым он владел вместе с Гульмирой Сатыбалды, и ее родственник Абай Жунусов. Материальный ущерб, нанесенный ему, оценили в 2 миллиарда 662 миллиона 951 тысячу тенге. Сумма сложилась из оценки долей участия потерпевшего в различных компаниях, стоимости административного помещения в районе барахолки, а также автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Помимо этого, потерпевший потребовал от обвиняемых выплатить 8 миллиардов 359 миллионов морального ущерба.

"Она складывается из незаконного списания банковской гарантии, заключенной 18 февраля 2018 года между Жунусовым и "ВТБ Банк" России. В настоящее время идут исполнительные действия в отношении Жунусова, этот долг незаконно, искусственно создан, и сейчас его банковские счета арестованы", - заявил адвокат потерпевшего.

По его словам, этот долг теперь требует с Жунусова частный судебный исполнитель.

"Любой человек, когда берет кредит в банке, испытывает стресс, и этот долг морально давит на него", - добавил адвокат.

Таким образом, потерпевшие вместе требуют взыскать с Гульмиры Сатыбалды и Мади Батыршаева более 11 миллиардов 560 миллионов тенге.

Напомним, Гульмиру Сатыбалды обвиняют в вымогательстве и незаконном лишении свободы своего бывшего партнера по бизнесу и родственника Абая Жунусова.