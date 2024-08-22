Биометрия стала обязательной при оформлении займов в МФО

Теперь и микрофинансовые организации обязаны применять биометрическую идентификацию при выдаче кредитов, передает Tengrinews.kz .

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, обязывающее микрофинансовые организации проводить биометрическую идентификацию.

"Постановлением вводятся нормы, обязывающие микрофинансовые организации (далее – МФО) при проведении биометрической идентификации обеспечивать защиту от использования фотографий или заранее записанных видеороликов. При дистанционном оказании услуг МФО будут обязаны применять биометрическую идентификацию и электронную цифровую подпись клиентов", - сообщили в агентстве.

Предполагается, что комбинация применения усиленной биометрической идентификации и электронной цифровой подписи позволят защитить граждан от неправомерно оформляемых кредитов.

Если в МФО поступит информация о том, что персональные данные ее клиента разглашены, она будет обязана провести дополнительную проверку принадлежности номера сотовой связи клиенту, повторную биометрическую идентификацию клиента, а также предложить клиенту установить добровольный отказ от предоставления кредитов. Это должно помочь предотвратить мошенничество с использованием похищенных данных клиентов.