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22.08.2024, 16:03

Миграция в Казахстане: диспропорции и тревожные сигналы

Новости Казахстана 0 489

Опубликован отчет о миграции населения Республики Казахстан за первое полугодие 2024 года. В целом сальдо миграции положительное, но анализ миграционных тенденций указывает на региональные диспропорции, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

В первой половине 2024 года в Казахстан на ПМЖ прибыло 14 256 человек из-за границы, в то время как покинули страну 6967 человек. Основной миграционный обмен по-прежнему происходит с государствами СНГ, из которых прибыло 78,2% всех мигрантов.

Аналитики из Economy.kz полагают, что это – первый вызов для экономики и демографии Казахстана.

"Этот факт указывает на ограниченность притока мигрантов из других регионов мира, что может сдерживать появление новых знаний и навыков, необходимых для модернизации экономики".Economy.kz

Второй вызов касается межрегиональной миграции. Первые шесть месяцев года продемонстрировали существенное увеличение миграционных потоков внутри страны, которые выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако не все регионы выиграли от этого роста.

Наибольшие потери в численности населения наблюдаются:

  • в Туркестанской области (отрицательное сальдо – 13 158 человек);
  • в Жамбылской области (7264 человека);
  • в Жетысуской области (5091 человек);
  • в Кызылординской области (4204 человека);
  • в Абайской области (3472 человека).
"Эти регионы, как правило, отстают по уровню экономического развития, и отток населения из этих регионов в крупные города, такие как Астана и Алматы, только усиливает социально-экономические диспропорции, создавая условия для дальнейшего обострения проблем".Economy.kz

Представленные данные свидетельствуют о наличии серьезных проблем, требующих оперативного вмешательства. Отток населения из некоторых регионов, зависимость от миграции из стран СНГ и недостаток притока высококвалифицированных специалистов могут стать серьезными препятствиями для устойчивого развития Казахстана, считают эксперты.

Для преодоления этих вызовов необходимы комплексные меры, направленные на региональное развитие, улучшение условий жизни в сельских и менее развитых районах, а также активное привлечение и удержание квалифицированных кадров из других стран.

Ранее мы сообщали, как власти Казахстана планируют остановить отток населения из северных регионов.

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