"Заработать за считанные минуты": необычное предложение оперативнику сняли на видео

На видео сняли разговор оперуполномоченного группы "Cyberpol" из Петропавловска с неизвестными, позвонившими ему с предложением о "торговле" акциями онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК .

Оперуполномоченный группы "Cyberpol" УП Петропавловска. Кадр из видео: polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудник управления полиции Петропавловска ответил на звонок с неизвестного номера в WhatsApp.

"Результат сделки составил плюс 7,7%. Если бы вы были клиентом нашей компании, вы бы купили акции по цене 18 долларов 44 цента, а продали бы по цене 19 долларов 86 центов…" - рассказали полицейскому о "торговле" акциями.

Как отмечают стражи порядка, такие звонки зачастую делают из-за рубежа с виртуальных номеров.

"В данном случае факта преступления нет, однако лейтенант полиции очень внимательно выслушал афериста, чтобы лично узнать, какие уловки используют преступники", - уточнили в МВД.

Полученная информация пригодится оперуполномоченному в профилактической работе с населением.

"Сначала тестовый период. Мы предлагаем поработать с нашими специалистами центра информации, с небольшой суммой в течение одной недели, причем у вас есть возможность поработать с персональным финансовым аналитиком, который будет выходить с вами на связь", - сообщил позвонивший.

Лейтенанту полиции предложили биржевую игру и рассказали, как разные события влияют на стоимость акций. Мужчину уверили, будто в компании надежные аналитики, дающие точные прогнозы.

"Обязательно уверяют "клиента" в защищенности. В "тестовый период" человеку действительно позволяют якобы заработать небольшие суммы за считанные минуты. Потом мошенники озвучивают "уникальное предложение", предполагающее, по их словам, крупный денежный профит. Человек собирает все сбережения, делает долги, перечисляет средства в "финансовый кабинет" - и безвозвратно теряет их. Личный счет, пароль, акции - все это обман, красивая картинка на экране смартфона", - предупреждают граждан в МВД.

В практике североказахстанских полицейских были случаи, когда ущерб, причиненный по схемам "раскрутки денег", достигал 30 млн тенге. Тогда потерпевшая, доверяя "графикам роста доходов", которые ей скидывали ежемесячно, продала квартиру ради "уникальной сделки", после чего мошенники перестали выходить с ней на связь.

Стражи порядка регулярно проводят разъяснительные мероприятия, предупреждая людей об уловках интернет-мошенников. Основной посыл - не торопиться при совершении каких-либо финансовых операций, не передавать свои персональные данные посторонним и тщательно перепроверять всю информацию.

За семь месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировали 453 таких преступления, из них 55 связаны с различными вариантами "раскрутки денег".

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области взял в кредит почти 14 млн тенге и перевел их неизвестным, позвонившим ему под предлогом предотвращения кражи денег. Сельчанин осознал, что столкнулся с мошенниками, когда уже перечислил деньги.

Также Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев о мошенниках, которые создали фейковые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства. Злоумышленники даже отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора.