Обвинение запросило для Гульмиры Сатыбалды 13 лет

На заседании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы прокурор в своем выступлении в ходе прений запросил наказание для Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Прокурор отметил, что все доказательства по делу согласуются между собой и не противоречат друг другу. По мнению обвинения, совокупностью доказательств по делу вина подсудимых доказана.

Прокурор изложил суть дела: в феврале 2019 года Гульмира Сатыбалды обвинила своего родственника Абая Жунусова в незаконном выводе 5 миллиардов тенге из их совместной компании. Жунусов утверждал, что не похищал денег. Сатыбалды и ее водитель Мади Батыршаев, по версии обвинения, незаконно удерживали Жунусова в его доме, приставив к нему охрану в течение 165 дней. Под давлением Жунусов переоформил на Сатыбалды доли в совместных компаниях, а его родственники переписали свои автомобили и дома на доверенных людей Сатыбалды. Затем на них же оформили доли Жунусова в различных компаниях.

Обвинитель добавил, что ни Сатыбалды, ни второй подсудимый свою вину не признали и отказались отвечать на вопросы обвинения в ходе следствия и суда.

Прокурор отметил, что Сатыбалы обвиняют по статье 126, части 3, пункту 3 "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением", по которой он запросил наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, а также по статье 194, части 4, пункту 2 "Вымогательство" (10 лет) и по статье 389, части 4 "Самоуправство" (6 лет).

Запрашивая окончательный размер наказания, обвинение также учло, что в отношении Сатыбалды уже было вынесено два обвинительных приговора в 2023 году: сначала судом Кызылорды по обвинению в хищении и растрате и имущества, затем - судом Астаны по обвинению в организации похищения человека и самоуправстве.

"По совокупности правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в уголовно-исправительной системе средней безопасности. На основании статьи 58 УПК, учитывая назначенные наказания по приговору номер два суда города Кызылорды от 30 июня 2023 года, путем частичного сложения наказания окончательно назначить Сатыбалды Гульмире наказание в виде 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности", - зачитал прокурор.

Прокурор также просил признать виновным второго подсудимого Мади Батыршаева по статье 126, части 3, и назначить наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. С учетом предыдущего приговора Батыршаева общий размер наказания, по мнению обвинения, должен составить 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

"Также взыскать в пользу потерпевшего Жунусова Абая Кадыровича материальный ущерб, данный иск удовлетворить частично - взыскать в сумме 1 миллиард 259 миллионов тенге. Также взыскать в пользу потерпевших Жунусова Алтая и Жунусова Касыма с подсудимой Гульмиры Сатыбалды сумму ущерба: 109 миллионов тенге - в пользу Алтая и в пользу Касыма - 233 миллиона тенге", - добавил прокурор.

Также прокурор просил взыскать с Сатыбалды сумму морального вреда потерпевшему Абаю Жунусову 10 миллионов тенге, а в пользу Алтая и Касыма Жунусовых - по 3 миллиона тенге.

Ранее адвокат потерпевших озвучил, какую сумму они хотят получить от Гульмиры Сатыбалды и второго обвиняемого.

Потерпевший Абай Жунусов рассказал, что его связывало с Кайратом Сатыбалдыулы и почему он боялся обратиться в правоохранительные органы.

В ходе процесса ранее выступили два брата потерпевшего, заявив, что у них вымогали деньги, чтобы выпустить брата.

Напомним, ранее Гульмира Сатыбалды задала вопрос потерпевшему о делах по хищению в отношении него.

Подробности о том, в чем обвиняют Гульмиру Сатыбалды, до начала процесса озвучил прокурор.