Несчастный случай произошел во время кормления грудных детей в Павлодарской области

В Павлодаре за неделю скончались два младенца. Мамы придавили новорожденных во время кормления, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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О несчастных случаях стало известно после обращения врачей Павлодарской областной детской больницы, которые рассказали о произошедшем.

"20 августа умер ребенок в возрасте 28 дней. Мама во время кормления ночью заснула и придавила его грудью", - рассказала врач Павлодарской областной детской больницы Жулдыз Шахитдинова.

Второй несчастный случай произошел 14 августа.

"Ребенку было два месяца и семь дней. Вес маленький, так как недоношенный. Во время кормления мама уснула. В 03:15 утра женщина проснулась и обнаружила малыша мертвым", - сообщила Шахитдинова.

По данным врачей медучреждения, в прошлом году в Павлодарской области вследствие механической асфиксии скончались 13 детей до года, в этом году - четверо.