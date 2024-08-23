Ждала первенца 6 лет: казахстанка родила тройню

Жительница села Хантаги близ города Кентау Бақыткул Саттархан, мечтавшая о детях несколько лет, родила тройню - двух мальчиков и девочку, передает Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

О радостном событии в семье казахстанки рассказали представители пресс-службы акима Туркестанской области.

Малышей назвали Багым, Ансаром и Асланом. Тройняшки появились на свет преждевременно - на 29-й неделе беременности. При рождении они весили 1 480, 1 380 и 1 280 граммов.

Пресс-служба акима Туркестанской области

Поясняется, что малыши находятся под наблюдением врачей, оно продлится около двух месяцев. Сейчас состояние матери и детей стабильное.

"По словам 28-летней Бақыткул Саттархан, она ждала первенца шесть лет. Теперь родилась целая тройня! Для семьи Ермахановых это большая радость", - отметили в акимате.

С начала года в Кентау родилось 765 детей, среди них 18 пар близнецов и теперь одна тройня.