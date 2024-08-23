Сколько может стоить электричество от атомной станции, рассказали аналитики

Строительство атомной электростанции связано с вопросами как экологии, так и выгоды. Однако стоимость одного кВт*ч может оказаться выше, чем у других источников энергии. Об этом читайте на NUR.KZ.

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Эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора высказывали свои доводы в пользу или против подобного решения. Далее был проведен референдум, на котором казахстанцы смогут проголосовать за решение о строительстве АЭС или против него.

О том, какая стоимость электроэнергии может сложиться от подобного источника, подсчитали аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR.

Сколько будет стоить электричество от АЭС

Согласно сообщению источника, вопрос о прогнозируемом тарифе за один кВт электроэнергии от атомной электростанции в Казахстане является одним из главных вопросов на данный момент.

Для сравнения приводится тариф на турецкой АЭС "Аккую", где он будет равен 12,4 центов США (около 57 тенге по актуальному курсу) в течение первых 15 лет с момента ввода энергоблоков. А далее стоимость будет определяться по рыночным ценам.

И при этом речь идет о закупочных ценах – то есть для потребителей они будут немного выше.

"Тарифы турецкого АЭС очень высокие в сравнении с нашей экономикой (сейчас оптовые цены у казахстанских энергопроизводящих организаций в 3-4 раза ниже).

Сейчас тарифы для 1 гВт-ных ВЭС (ветряные электростанции – прим. ред.) с накопителями энергии (300-500 мВт), а таких проектов уже 4, в среднем составляют 4-4,5 центов США (19-21,5 тенге).

И эти цены тоже недешевые сейчас для экономики (это закупочная цена, а ведь еще нужно доставить конечным потребителям)", – сообщают в ENERGY MONITOR.

Какая цена за электроэнергию была бы оптимальной

Как отмечается в источнике, справедливой закупочной ценой тарифа на электричество от казахстанской АЭС могло бы стать значение, которое будет соразмерным с показателями ВЭС – то есть не более 4,5 центов за 1 кВт*ч (до 21,5 тенге).

Это с учетом того факта, что крупные проекты ВЭС освобождены от корпоративного подоходного налога (КПН) на первые 10 лет работы.

Но для получения таких тарифов от АЭС Казахстану нужно будет достигнуть соответствующего межправительственного соглашения с будущим потенциальным инвестором.

"Даже положительное решение на референдуме не гарантирует строительство АЭС. Все зависит от экономики проекта. Тем более от планирования до ввода в эксплуатацию может уйти 10-15 лет", – сообщают в источнике.