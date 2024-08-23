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23.08.2024, 08:42

“В Алматы появился маньяк“: в полиции прокомментировали пугающую рассылку

Новости Казахстана 0 408

Жители Алматы рассылают в групповых чатах сообщения о том, что в микрорайоне Жулдыз-1 появился маньяк, который гоняется за детьми и даже избил женщину, пытаясь похитить ее ребенка, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В распространяемых голосовых сообщениях говорится, что "маньяк" одет во все черное.

"На днях возле "маслодела" произошло ЧП, упустили, к сожалению, маньяка. Он избил женщину битой, схватил четырехлетнего ребенка. Мужчины отбили ребенка, но, его, к сожалению, не смогли задержать. Не догнали, он скрылся. Что с женщиной, я не знаю, она живая, но лицо было разбито. Откуда я это знаю? Моя хорошая знакомая работает на "маслоделе", и это водители с "маслодела" отбивали эту девушку. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы ей не пришли на помощь. Так что, родители, берегите детей. Маньяки уже в наглую действуют. Они уже похищениями не занимаются, они внаглую у одиноко идущих женщин, не гнушаясь расправой над матерью, забирают детей. Могут и убить", - говорится в сообщении.

В другом сообщении уже другая женщина добавляет подробностей к истории.

"Она шла встречать своего мужа. Он ее выслеживал с Жулдыза до "маслодела". Пока никого не было, он на нее напал и пытался отбить ребенка. То есть целенаправленно ему нужен был ребенок - ни она сама, не деньги, ничего… Полицейские приехали и сразу сказали, что это, возможно, маньяк, которого очень давно не могут поймать по нашему району", - говорит неизвестный автор сообщения.

В еще одном сообщении, третья женщина рассказывает, как неизвестный в черном якобы преследовал ее дочь.

"Моя дочь каталась на самокате, когда мужчина во всем черном испугал и побежал за ней. Я сама в шоке. Знакомая говорит, что на районе появился маньяк. За детьми глаз да глаз", - говорит она.

В департаменте полиции Алматы прокомментировали пугающую рассылку.

"По факту нанесения телесных повреждений женщине на фоне бытового конфликта возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к задержанию подозреваемого. Объективные обстоятельства дела устанавливаются.

Вместе с тем, сообщаем, что информация о маньяке, "охотящемся" на детей, не соответствует действительности. Полиция города Алматы требует не распространять ложные сведения и не способствовать тиражированию фейковых данных. За эти действия предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в полиции.

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