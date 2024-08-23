После лечения у стоматолога ребенок получил инвалидность

Мать пострадавшего ребенка подала в суд на стоматологическую клинику, передает Tengrinews.kz .

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Историю семьи из Кызылорды, судившейся со стоматологами, рассказали в пресс-службе Верховного суда.

"Жительница Кызылорды в связи с заболеванием зубов ее ребенка обратилась в детскую стоматологию при Центральной городской поликлинике, где дантист провел ребенку лечение и удаление зуба. На следующий день после лечения у ребенка опухла челюсть, в целом ухудшилось состояние здоровья", - говорится в сообщении.

Ребенку поставили диагноз "острая гнойная одонтогенная флегмона левой нижней челюсти, состояние после экстракции 7.5 зубов". Ему сделали две операции.

Через полгода челюсть снова опухла, скопился гной. Третью операцию делали уже в Алматы платно.

"По заключению проверки поликлиники, проведенной по жалобе матери департаментом медицинского и фармацевтического контроля, дантистом поликлиники не были соблюдены клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медицинского обслуживания несовершеннолетнего ребенка", - сообщили в суде.

Как оказалось, зуб удалял ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением.

В судебном иске жительница Кызылорды указала, что из-за допущенной медработником поликлиники халатности и неправильного оказания первичной медпомощи болезнь осложнилась, ребенок почти 2 года не может спать и, по заключению врачей, получил инвалидность.

Она потребовала, чтобы клиника компенсировала ее семье материальный и моральный ущерб.

Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 миллиона тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб.