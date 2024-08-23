КНБ провел совместную операцию с Россией

Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с российскими спецслужбами провели операцию по ликвидации канала контрабанды афганских наркотиков по так называемому "Северному маршруту", передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

В августе этого года на территории одного из приграничных районов России была проведена крупная операция по задержанию участников международной наркогруппы.



Фото пресс-службы КНБ

В результате оперативных действий были задержаны двое подозреваемых, пытавшихся провести крупную партию наркотиков.

"При обыске у задержанных обнаружено около 50 килограмм гашиша, стоимость которого на "черном рынке" могла достигать порядка 500 тысяч долларов США. По данному факту ведется расследование", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.



Фото пресс-службы КНБ

По заявлению ведомства, КНБ Казахстана продолжает сотрудничество с другими странами в борьбе с международным наркотрафиком. Операции, подобные этой, направлены на пресечение поставок наркотиков по "Северному маршруту" и ликвидацию международных наркокартелей.