Необъяснимое богатство: у казахстанца изъяли 10 миллионов долларов

В Казахстане впервые исполнен судебный акт о необъяснимом богатстве: у ответчика изъято более 10 миллионов долларов США, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Комитет по возврату активов обнаружил, что некий казахстанец через связанных с ним лиц владеет 10 миллионами долларов необъяснимого происхождения. В текущем году комитет подал иск об обращении этих активов в доход государства.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования комитета полностью. Апелляционные жалобы ответчиков были оставлены без удовлетворения.

"В результате исполнения решения суда в доход государства были обращены наличные денежные средства, дорогостоящие украшения и предметы историко-культурного наследия, корни которых, по мнению экспертов, уходят в Сакскую эпоху", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на применение принудительного механизма в данном случае, стимулирование добровольного возврата активов остается основным принципом закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Ранее председатель комитета по возврату активов Генпрокуратуры Нурдаулет Суиндико рассказывал, что в мире есть несколько моделей возврата активов и последняя, новая - подача исков о так называемом необъяснимом богатстве.

"Когда у государства есть претензии, разумные сомнения в том, что то или иное лицо владеет законно каким-то имуществом, а субъект должен доказать, что он его законно приобрел. Если он этого не доказывает, этому имуществу присваивается решением суда статус необъяснимого богатства, и оно обращается в доход государства", - сказал он.

И тогда же Суиндиков сообщил, что суд вынес первое решение об изъятии крупной суммы необъяснимого происхождения. Теперь же эти деньги и ценности возвращены государству.