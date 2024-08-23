Удаленка в школах с 15 сентября? Рассылку прокомментировали в Минздраве

Казахстанцы активно рассылают сообщение о предполагаемом переходе на удаленное обучение в школах "из-за вируса". Рассылку прокомментировали в Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно рассылке, гуляющей в WhatsApp, удаленка якобы может начаться с 15 сентября. "С 15 сентября на удаленку отправят детей, сказали. Опять масочный режим в учреждениях. Вирус какой-то", - говорится в сообщении, автор которого неизвестен.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля информацию назвали фейком. А с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа.