Удаленка в школах с 15 сентября? Рассылку прокомментировали в Минздраве

Казахстанцы активно рассылают сообщение о предполагаемом переходе на удаленное обучение в школах "из-за вируса". Рассылку прокомментировали в Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно рассылке, гуляющей в WhatsApp, удаленка якобы может начаться с 15 сентября. "С 15 сентября на удаленку отправят детей, сказали. Опять масочный режим в учреждениях. Вирус какой-то", - говорится в сообщении, автор которого неизвестен.
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля информацию назвали фейком. А с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа.
"Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности.
Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Согласно постановлению, с 15 сентября текущего года начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций. Призываем всех граждан доверять достоверной информации из официальных источников", - сообщили корреспонденту в комитете.
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