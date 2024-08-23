Страшная трагедия на заводе Нигматулина – главным виновником ЧП оказался работодатель

Караганда. 23 августа. КазТАГ – Главным виновником чрезвычайного происшествия (ЧП) на ферросплавном заводе YDD Corporation, совладельцем которого является брат-близнец экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – бывший депутат мажилиса и сената Ерлан Нигматулин, в результате которого погибли несколько человек, оказался работодатель.

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«Специальная комиссия, созданная для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе ТОО «YDD Corporation», изучив обстоятельства происшествия, определила, что основная вина лежит на работодателе. К такому выводу члены комиссии пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов», - сообщили в пятницу в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Было установлено, что на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были в должной мере созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины.

«Члены комиссии встретились с пострадавшими и членами семей пострадавших, им разъяснены их законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством. Результаты расследования специальной комиссии и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае. Также комиссия постановила руководству ТОО «YDD Corporation» принять комплекс мер по устранению причин несчастного случая и предотвращения подобных ситуаций в будущем», - добавили в МТСЗН.

Работодатель заявил комиссии, что «все вопросы материального характера, касающиеся обязательств работодателя, а также оказания иной помощи близким родственникам погибших и самим пострадавшим», якобы «урегулированы». Кроме того, работодателем якобы «была оказана безвозмездная материальная помощь близким родственникам пострадавших».

Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи №1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали восемь работников предприятия. Возбуждено уголовное дело. Для расследования инцидента создана республиканская спецкомиссия.

Погибли механик плавильного цеха Дмитро Адамчук и мастер службы главного механика Толеген Жетписбаев, технолог Ерулан Казкен, а также начальник печи Музафар Исмайлов.

В минздраве накануне заявили, что состояние выживших пострадавших остается тяжелым, а согласно информации управления здравоохранения Карагандинской области – двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии и за их жизни борются врачи.

Компания занимается выпуском стали – высокомарочным ферросилицием, цемента, бетона-микрокремнезема. Ерлан Нигматулин – брат-близнец экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, является совладельцем Карагандинского ферросплавного завода ТОО «YDD Corporation». Как сообщал ранее КазТАГ, цена данного завода с множеством жертв Нигматулина оказалась почти на 66% состоящей из госсредств.

25 июля стало известно, что премьер-министр Олжас Бектенов взял под личный контроль расследование причин трагедии на заводе Нигматулиных.

30 июля выяснилось, что указанный завод Нигматулина два часа не сообщал ЧСникам о трагедии и отказался запускать спасателей.

Нурлан Нигматулин ушел с поста спикера мажилиса 1 февраля 2022 года после январских событий – он возглавлял нижнюю палату парламента с 2016 года, причем, это было его второе председательство – до этого он был спикером мажилиса в 2012-2014 годы. В разные годы он возглавлял администрацию президента и был акимом Карагандинской области.

Ерлан Нигматулин – брат-близнец Нурлана Нигматулина – тоже занимал депутатское кресло, причем, как в мажилисе, так и в сенате.

Аргын Нигматулин – их старший брат, бывший депутат маслихата Карагандинской области.

В отношении братьев Нигматулиных неоднократно звучали обвинения в рейдерских захватах, возможной причастности к криминальным структурам и схемам, а также фабрикации уголовных дел, однако братья до сих пор остаются на свободе.

Напомним, ранее исполнительный директор ОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, который несколько лет проработал на руководящих постах в антикоррупционной службе, отвечая на вопрос о рейдерстве, привел примеры того, как успешный бизнес исчезал, и аналогичный бизнес оказывался у Нигматулиных.