Когда пройдут школьные линейки в Казахстане

В Министерстве просвещения рассказали, когда пройдут школьные линейки в честь начала 2024/2025 учебного года, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщили в пресс-службе министерства, линейки для школьников пройдут в воскресенье, 1 сентября.

"Традиционно линейки пройдут 1 сентября по всему Казахстану без исключения", - заявили в министерстве.

Там добавили, что мероприятия будут организованы в первую очередь для первоклассников.

Однако ранее заместитель акима Алматы Асем Нусупова сообщила, что в городе 1 сентября школьных линеек не будет. Дети в Алматы пойдут на линейку 2 сентября, перед началом занятий. Воскресенье, 1 сентября, там назвали выходным днем.