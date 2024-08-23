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23.08.2024, 14:01

Массовые сообщения с номера 1414 напугали костанайцев

Новости Казахстана 0 422

Многим жителям Костаная стали приходить сообщения с номера 1414 о необходимости обратиться в акимат в течение 15 дней и предоставить определенные документы, либо их исключат из очереди на жилье, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Жительница города Бадегуль Кадрелинова получила такое сообщение и запаниковала. Она пять лет стоит в очереди на жилье. И в сообщении не указано, какие нужно предъявить документы, и куда обращаться тоже. Причем сделать все нужно в довольно сжатые сроки.

"12 августа получила сообщение от 1414 о том, что нужно в течение 15 рабочих дней предоставить данные. Конкретно, какие документы, указано не было. Просто приходите по месту жительства в акимат. С тех пор все и началось, вчера я приехала в акимат, меня отправили в жилищные отношения. Когда я приехала сюда, здесь было очень много народу", – сообщила Бадегуль Кадрелинова.

По ее словам, в отделе жилищных отношений вразумительного ответа не дали.

Информацию подтвердили Алау. По словам специалистов, на сегодня проводится инвентаризация списков очередников. Сообщения приходят для того, чтобы сверить данные: возможно у кого-то появились дети, а кто-то сменил фамилию. Всего в Костанае в очереди на жилье стоят 14 тысяч человек.

"Автоматическое исключение из очереди всех граждан, кому пришли СМС, не будет. Возможно, в дальнейшем, автоматическое снятие по нескольким основным основаниям: смерть человека, гибель человека, если человек и состав семьи не прописаны в данном населенном пункте, а также, если имеется в собственности жилище. По этим основанием возможно автоматическое исключение, по всем остальным случаям будет индивидуально отрабатываться", – говорит заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Кайрат Кудабаев.

Кайрат Кудабаев отметил, что сообщение, которое получили очередники, немного некорректное – время у костанайцев есть до конца года. Приходить, кстати, тоже не обязательно, сверить свои данные можно на специальном сайте Kezekte.kz А если какие-то данные изменились, добавить их можно также в онлайн режиме.

Ранее казахстанцев убедительно попросили не передавать сообщения, направленные от 1414 с кодами, третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников. Злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к цифровым данным, что влечет угрозу стать добычей мошенников.

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