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23.08.2024, 15:22

Беглый казахстанский бизнесмен Анатолий Балушкин организовал производство техники для войны в Украине

Новости Казахстана 0 1 231

Две российские компании Анатолия Балушкина, объявленного казахстанскими властям в розыск по подозрению в хищении 230 млрд тенге из бюджета, в прошлом году нарастили выручку в десятки раз. Обе компании связаны с производством гусеничных вездеходов, которые первоначально предполагалось использовать в гражданских целях. После вторжения РФ в Украину Балушкин перепрофилировал бизнес под нужды военных. Украинцам удалось уничтожить уже несколько таких машин, передает Toppress.kz со ссылкой на Выход к морю.

Анатолий Балушкин. Фото:facebook.com/bipek.kz
Анатолий Балушкин. Фото:facebook.com/bipek.kz

Речь идет о компаниях ООО «Русские Вездеходы Пластун» и ООО «БВО-Логистик». Обе в прошлом году экстремально нарастили выручку. Первая в 20 раз — с 8,3 млн рублей до 172 млн рублей, вторая — с 3,8 млн рублей до 373 млн рублей (почти в 100 раз!)

Их учредителем значится 23-летний сын Анатолия Балушкина Антон. Два года назад он, как и его отец, получил российское гражданство. Рост выручки обеих компаний, где первая занимается производством вездеходов «Пластун», а вторая связанными с ним логистическими операциями, объясняется контрактами с министерством обороны РФ, которое закупает технику у Балушкина для ведения войны в Украине.

Разработкой гусеничных вездеходов «Пластун» (тогда они назывались «Хаски») Балушкин занялся еще в Казахстане. Значительная часть агрегатов, таких как двигатель и трансмиссия, были заимствованы у автомобилей Lada, которые собирались тогда на принадлежащему Балушкину заводе «Азия -Авто». После бегства из Казахстана Балушкин организовал мелкосерийное производство гражданских вездеходов в Новосибирске. Впрочем, судя по отчетности, большого спроса на «гусеничные Лады» не было. Вероятно, во многом это объяснялось их ценой — от 7,5 до 12 млн рублей ($75 — $100 тыс, что вполне сопоставимо со стоимостью люксового внедорожника). Война все изменила. Уже на форуме «Армия-2023» Балушкин представил бронированную версию своих вездеходов, а уже в декабре прошлого года машины начали поступать в войска.

Российские военные получают милитаризованные вездеходы Балушкина в нескольких модификациях — транспортера, разведывательных машин и базы для 82-мм миномётов. Изделия усилены противопульной броней, заявлено, что они могут развивать скорость до 90 км/ч. Из-за того, что власти РФ и многие компании закрыли ранее доступные данные, оценить реальное количество поступивших в войска бронированных вездеходов Балушкина не представляется возможным. Известно, что по крайней мере два таких вездехода были уничтожены в Украине. Открытых данных по стоимости броневиков Балушкина нет, но легко можно предположить, что они обойдутся военным дороже «гражданских» вариантов.

На прошлой неделе в рамках очередного форума «Армия-2024» компания Балушкина представила очередную разработку — «Пластун-ТТ». Этот колесный вездеход, собранный из агрегатов Lada и «Газели», по сути багги, должен стать альтернативой китайским Desertcross, которые используются российской армией. По сообщениям российских СМИ, Минобороны уже сделали предзаказ на 40 таких автомобилей. Примечательно, что экспонировался «Пластун-ТТ» на площадке Ростеха, одного из главных производителей вооружения в России. Вероятно, сотрудничество с Ростехом и стало причиной, по которой ООО «Русские Вездеходы Пластун» попали под блокирующие санкции США. Ни сам Анатолий Балушкин, ни его сын в американских санкционных листах пока не значатся.

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