Дорога вдоль БАК обрушилась под Алматы. ВИДЕО

Дорога вдоль БАК обрушилась под Алматы, передает корреспондент Tengri Auto . В сети появилось видео с места происшествия.

Кадр из видео

На кадрах видно, что обвалилась кромка проезжей части на пересечении с рекой Талгар. На месте образовался огромный обрыв.

В акимате Аватского сельского округа подтвердили информацию. Как стало известно, ЧП произошло 21 августа в вечернее время на 25-м километре дороги "приканальная БАК".

По данным акима Аватского сельского округа Момунжана Исламова, дорога была перекрыта для проезда машин с мая этого года по причине аварийности автомобильного моста.

"Мост по реке Талгар находился в аварийном состоянии, то есть опоры моста смывались речной водой. В связи с увеличением объема воды на реке Талгар дорогу подмывало, в результате чего края дороги обвалились", - пояснил аким.

Сейчас на аварийном участке выставлен дежурный пост. Проезжать и даже проходить пешим людям на этом участке дороги опасно, предупреждают в акимате.

При том чиновник опроверг информацию о том, что причиной обвала стали карьеры. По его словам, карьеров поблизости нет.

В настоящее время областным акиматом решается вопрос ремонта моста и восстановления дороги. Отметим, что дорога вдоль БАК - объект областного значения. Ею пользуются жители близлежащих поселков: Ават, Болек, Балтабай, Тургень. Когда будет открыта дорога вдоль БАК, чиновник ответить затруднился.