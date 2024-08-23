Дорога вдоль БАК обрушилась под Алматы. ВИДЕО

Дорога вдоль БАК обрушилась под Алматы, передает корреспондент Tengri Auto. В сети появилось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что обвалилась кромка проезжей части на пересечении с рекой Талгар. На месте образовался огромный обрыв.
В акимате Аватского сельского округа подтвердили информацию. Как стало известно, ЧП произошло 21 августа в вечернее время на 25-м километре дороги "приканальная БАК".
По данным акима Аватского сельского округа Момунжана Исламова, дорога была перекрыта для проезда машин с мая этого года по причине аварийности автомобильного моста.
"Мост по реке Талгар находился в аварийном состоянии, то есть опоры моста смывались речной водой. В связи с увеличением объема воды на реке Талгар дорогу подмывало, в результате чего края дороги обвалились", - пояснил аким.
Сейчас на аварийном участке выставлен дежурный пост. Проезжать и даже проходить пешим людям на этом участке дороги опасно, предупреждают в акимате.
При том чиновник опроверг информацию о том, что причиной обвала стали карьеры. По его словам, карьеров поблизости нет.
В настоящее время областным акиматом решается вопрос ремонта моста и восстановления дороги. Отметим, что дорога вдоль БАК - объект областного значения. Ею пользуются жители близлежащих поселков: Ават, Болек, Балтабай, Тургень. Когда будет открыта дорога вдоль БАК, чиновник ответить затруднился.
"Сейчас обстановка стабильная. Никто не пострадал, угрозы подтопления населенных пунктов тоже нет. Дорога перекрыта, нами организовано дежурство, чтобы туда не заезжали машины. На месте было выездное совещание с участием акима района, руководителя отдела автомобильных дорог области, ЧС-ники и другие госорганы. Было проведено обследование. Сейчас изыскиваются бюджетные средства на разработку ПСД, чтобы в дальнейшем этот мост сделать", - сообщил Момунжан Исламов.
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