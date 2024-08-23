Трудоустройство за рубежом: названы популярные среди казахстанцев страны

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали самые популярные среди казахстанцев страны для работы за рубежом, передает Tengri Travel.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на наш официальный запрос, с целью трудоустройства за рубежом находится порядка 138 тысяч граждан Казахстана. В министерстве уточнили, что это данные по состоянию на 1 июня текущего года.
"В основном граждане Казахстана осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации, Республике Корея, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в ответе.
Для сравнения: в 2023 году за рубежом в целях трудоустройства находилось около 191 тысяч граждан Республики Казахстан.
"По данным Бюро национальной статистики, наибольшее количество выезжающих за границу граждан Казахстана имеют технические, экономические, педагогические, медицинские и юридические специальности. По итогам 2023 года выехало 2 256 человек – технической, 1 087 человек – экономической, 795 человек – педагогической, 429 человек – медицинской и 252 человека – юридической специальности", - добавили в Минтруда.
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