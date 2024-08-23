Трудоустройство за рубежом: названы популярные среди казахстанцев страны

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали самые популярные среди казахстанцев страны для работы за рубежом, передает Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на наш официальный запрос, с целью трудоустройства за рубежом находится порядка 138 тысяч граждан Казахстана. В министерстве уточнили, что это данные по состоянию на 1 июня текущего года.

"В основном граждане Казахстана осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации, Республике Корея, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в ответе.

Для сравнения: в 2023 году за рубежом в целях трудоустройства находилось около 191 тысяч граждан Республики Казахстан.