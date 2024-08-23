До 486 тенге поднялся доллар в обменниках в Казахстане

По информации Kurs.kz, стоимость "американца" взлетела в Алматы до 486 тенге.

В обменных пунктах южной столицы доллар можно купить в диапазоне от 483 до 486 тенге.

В Шымкенте тоже в некоторых обменниках произошло подорожание до 486 тенге, в мегаполисе он продается в диапазоне от 483,5 до 486 тенге.

В Астане американскую валюту продают за 484 тенге.

Напомним, сегодня в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже резко подорожала американская валюта - средневзвешенный курс доллара составил 482,78 тенге, повысившись на 3,63 тенге с момента последней сессии.