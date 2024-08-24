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23.08.2024, 20:00

Чиновник постучался не в ту дверь и получил строгий выговор

Новости Казахстана 0 447

В Петропавловске чиновнику городского акимата объявили строгий выговор за то, что он по ошибке постучался не в ту дверь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Петропавловска Болата Конгужинова по факту нарушения Этического кодекса госслужащих рассмотрели 23 августа на совете по этике.

По информации департамента по делам госслужбы СКО, служебное расследование в отношении чиновника начали после того, как его признали виновным в нарушении тишины (частью 1 статьи 437 Кодекса об административных правонарушениях). Его оштрафовали на сумму 9 тысяч 230 тенге.

"В ходе служебного расследования по указанным фактам опрошен Конгужинов, который признался в совершении противоправного антиобщественного поведения, с нарушением норм Этического кодекса госслужащих согласен. Согласно взятым пояснениям, Конгужинов 19 апреля в позднее время суток приехал к друзьям и постучался не в ту дверь. Вышла хозяйка квартиры, которая вызвала сотрудников полиции. Полицейские составили протокол", - рассказала член совета - главный специалист управления контроля в сфере госслужбы департамента по делам госслужбы СКО Диана Салгарина.

Она отметила, что в действиях Конгужинова усматривается нарушение по несоблюдению обязанностей, установленных законом, а также нарушение закона "О государственной службе" и Этического кодекса государственных служащих.

"Конгужинов своими действиями нарушил общественный порядок и вызвал недовольство граждан", - отметила Диана Салгарина.

Сам Болат Конгужинов с нарушением полностью согласился.

"Это было около 12 часов ночи. Административный протокол я не обжаловал, потому что не придал этому значения. Умышленного нарушения не было. Я приехал к друзьям на съемную квартиру. Возможно, до этого они шумели. У меня телефон сел, и я не знал точно, в какой квартире они находятся. Этаж мне только сказали. Постучал в соседнюю дверь. Женщина вышла с негативным настроением. Я пытался объяснить ей, но она меня не слушала. Потом приехала полиция. Я не стал спорить с полицией, протокол составили, оплатил штраф, дело закрыли", - рассказал членам совета об обстоятельствах инцидента Конгужинов.

Кроме того, по данным главного специалиста Дианы Салгариной, у Конгужинова зафиксировано более 40 административных нарушений.

"Да, я 40 раз привлекался к административной ответственности по результатам проверок в отделе, в котором я работаю. Это не моя вина. Были нарушения еще до меня, с 2016 года. В прошлом году к нам заходила ревизионная комиссия. Проверяли за последние три года. За этот период сменилось несколько руководителей. А ответственность пришлось нести мне, так как я был исполняющим обязанности. Только по результатам той проверки выявили 20 нарушений и выписано 20 протоколов", - пояснил чиновник.

Члены совета по этике пришли к выводу, что проступок, который совершил госслужащий, относится к незначительным. За такой проступок наказание может быть в виде замечания, выговора или строгого выговора. Члены совета единогласно проголосовали за строгий выговор.

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