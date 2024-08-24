Тренеру сборной Казахстана грозит пожизненная дисквалификация

Бывший наставник сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни может быть пожизненно отстранен от спорта, передает Liter.kz .

Фото: НОК РК

Федерация тяжелой атлетики Казахстана сообщила изданиию Sportarena, что на данный момент 63-летний Ни временно отстранен от деятельности в спорте Международным агентством по тестированию (ITA). В тоже время, в официальном уведомлении сказано, что у ITA намерено добиваться пожизненной дисквалифицикации тренера.

Известно, что разбирательство ITA по этому громкому делу уже близко к своему завершению.

Напомним, что сборная РК по тяжелой атлетике под руководством Алексея Ни в период с 2008 по 2016 годы выиграла 5 золотых олимпийских медалей, которые впоследствии после перепроверки допинг-проб было отобраны у казахстанских штангистов.