«КазМунайГаз» назвал примерную сумму капитальных вложений в проект с Россией и Китаем

Ожидаемый уровень капитальных вложений (затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инструмента, инвентаря и другое) в совместный проект Казахстана, Китая и России по строительству завода по производству полиэтилена может составить около $7 млрд, до $9 млрд, передает kursiv.media

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Об этом сообщила замглавы нефтяной компании Диана Арысова на дне эмитента на Казахстанской фондовой бирже (KASE). При этом она не уточнила, будут ли это капитальные вложения только КМГ или всех трех участников.

«По данному проекту ожидаемый уровень капитальных вложений – около $8 млрд плюс-минус $1 млрд. Это прогнозное заявление, соответственно, оно не может быть точным. Точный уровень по капитальным вложениям в расширение мощности Шымкентского НПЗ и CASPI BITUM будет известен позже. Оба проекта находятся в стадии оценки», – отметила Арысова.

По ее словам, окончательное инвестиционное решение по полиэтиленовому проекту будет принято китайской Sinopec в сентябре. Часть инвестиций будет привлекаться с помощью долгового финансирования на уровне совместного предприятия, часть – за счет собственных средств участников.

В ноябре 2022 года «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», «Сибур Холдинг» и участники компаний-операторов нефтегазохимических проектов «Полипропилен» и «Полиэтилен» подписали основные документы по созданию совместных предприятий на базе Kazakhstan Petrochemical Industries и «Силлено» (проект «Полиэтилен»). Стороны определили условия партнерства в СП, в частности инвестирование в проект строительства завода по производству полиэтилена, а также порядок реализации готовой продукции предприятия.

Позднее стало известно о планах вхождения в число участников полиэтиленового проекта китайской Sinopec с долей в 30%. Соглашение о принципах в отношении проекта «Полиэтилен» было подписано с Sinopec 18 мая 2023 года. Бывший глава КМГ Магзум Мирзагалиев говорил, что «опыт Sinopec в проектировании, строительстве и эксплуатации подобных технологически сложных объектов нефтехимии положительно повлияет на проект».

В апреле 2024 года стало известно, что структура собственников завода выглядит следующим образом: КМГ – 40%, Sinopec – 30%, «Сибур» – 30%. Тогда называлась оценочная стоимость проекта в размере $7,7 млрд, а мощность должна составить 1,25 млн тонн полиэтилена в год. Завод планируется начать строить во второй половине 2024 года и завершить в 2028-м.

Предприятие будет находиться на территории специальной экономической зоны в Карабатане Атырауской области, где уже работает завод по производству полипропилена (проект «Полипропилен»), в котором КМГ владеет 49,5%.

Для обеспечения проекта «Полиэтилен» сырьем (этаном) на Тенгизском месторождении будет построен газосепарационный комплекс. Его мощность составит 9,1 млрд кубометров переработки сухого газа в год, из которых предполагается выделять 1,6 млн тонн этана. Его, в свою очередь, будут доставлять по магистральному трубопроводу до площадки «Карабатан». Планируется выпуск полиэтилена 22 марок, 40% из которых будет премиум-класса по технологиям Chevron Phillips и Univation.

Спрос на полимеры на внутреннем рынке составляет 240 тыс. тонн в год. Из этого количества 67 тыс. тонн приходятся на рынок полипропилена, 173 тыс. тонн – полиэтилена. К 2030 году ожидается почти двукратный рост спроса на полипропилен и полиэтилен – до более чем 400 тыс. тонн в год.