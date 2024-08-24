18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.78
536.66
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.08.2024, 23:16

США включили в санкционный список еще одну компанию из Казахстана

Новости Казахстана 0 533

Министерство торговли США обновило санкционный список, внеся в него еще 123 компании. Среди них казахстанский филиал турецкой фирмы All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti, зарегистрированный в Алматы. Филиал этой же фирмы в Кыргызстане также попал под санкции, передает «Голос народа со ссылкой на Bes.media.

Фото: «Голос народа»
Фото: «Голос народа»

В правительстве США акцент сделали на угрозу национальной безопасности.

«Правительство США определило, что эти субъекты действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», – говорится в сообщении.

В санкционном листе помимо филиалов турецкой компании в Казахстане и Кыргызстане оказались 64 российских и 42 китайских компании, 8 турецких фирм, 11 иранских компаний и по одному субъекту из Канады, Кипра, Украины и ОАЭ.

Как отмечает издание, ранее в санкционные списки США и ЕС попали казахстанские компании: ТОО «Defense Engineering», ТОО «Elem Group» и ТОО «Da Group 22», которых подозревают в поставке электронного оборудования, интегральных схем и других товаров двойного назначения в Россию.

«В июне 2024 года список компаний, которые попали под санкции, пополнило ТОО «КБР-технологии», зарегистрированное в Северо-Казахстанской области. Компания, по утверждению Минфина США, неоднократно поставляла комплектующие для сборки дронов.

Как ранее писали журналисты-расследователи, в Казахстане зарегистрированы три компании – «КБР-СМТ», «КБР-Транс» и «КБР-Технологии» – которые выступали посредниками в цепочке поставок товаров в Россию в обход санкций. При этом грузы даже не доезжали до Петропавловска, а уходили сразу в Минск, откуда следовали в Москву.

В начале июля 2024 года США изменили санкционный режим в отношении российских физических лиц и компаний и регулярно предупреждают о введении вторичных санкций в отношении третьих сторон, помогающих России обходить санкции», – пишет издание.

Теперь контрагентам из третьих стран будут грозить вторичные санкции американских властей за проведение транзакций с подсанкционными россиянами и компаниям из России.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?