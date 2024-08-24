США включили в санкционный список еще одну компанию из Казахстана

Министерство торговли США обновило санкционный список, внеся в него еще 123 компании. Среди них казахстанский филиал турецкой фирмы All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti, зарегистрированный в Алматы. Филиал этой же фирмы в Кыргызстане также попал под санкции, передает « Голос народа со ссылкой на Bes.media .

Фото: «Голос народа»

В правительстве США акцент сделали на угрозу национальной безопасности.

«Правительство США определило, что эти субъекты действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», – говорится в сообщении.

В санкционном листе помимо филиалов турецкой компании в Казахстане и Кыргызстане оказались 64 российских и 42 китайских компании, 8 турецких фирм, 11 иранских компаний и по одному субъекту из Канады, Кипра, Украины и ОАЭ.

Как отмечает издание, ранее в санкционные списки США и ЕС попали казахстанские компании: ТОО «Defense Engineering», ТОО «Elem Group» и ТОО «Da Group 22», которых подозревают в поставке электронного оборудования, интегральных схем и других товаров двойного назначения в Россию.

«В июне 2024 года список компаний, которые попали под санкции, пополнило ТОО «КБР-технологии», зарегистрированное в Северо-Казахстанской области. Компания, по утверждению Минфина США, неоднократно поставляла комплектующие для сборки дронов. Как ранее писали журналисты-расследователи, в Казахстане зарегистрированы три компании – «КБР-СМТ», «КБР-Транс» и «КБР-Технологии» – которые выступали посредниками в цепочке поставок товаров в Россию в обход санкций. При этом грузы даже не доезжали до Петропавловска, а уходили сразу в Минск, откуда следовали в Москву. В начале июля 2024 года США изменили санкционный режим в отношении российских физических лиц и компаний и регулярно предупреждают о введении вторичных санкций в отношении третьих сторон, помогающих России обходить санкции», – пишет издание.

Теперь контрагентам из третьих стран будут грозить вторичные санкции американских властей за проведение транзакций с подсанкционными россиянами и компаниям из России.