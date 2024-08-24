Золотой инвентарь: за 18 миллионов тенге арендовала ДЮСШ теннисные столы в Аксу

Коррупционные нарушения выявил Антикор в Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Pavlodarnews.kz . Ведомство обнаружило нерациональное использование бюджетных средств, как при финансировании отдельных профессиональных клубов, так и при аренде спортивных объектов.

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Государственный орган зафиксировал нарушения, связанные с проведением фиктивных учебно-тренировочных сборов, присвоением спортивных разрядов, выплатами за призовые места по несуществующим спортивным дисциплинам, трудоустройством по поддельным дипломам и другие. Так, с сентября 2022 года ДЮСШ №2 Аксу заключили ежегодные договора на аренду шести теннисных столов, оплата составила 18 миллионов тенге. Между тем, в каталоге товаров указано, что средняя стоимость набора для настольного тенниса, в который входят стол, сетка, две ракетки и три мяча, варьируется от 200 до 400 тысяч тенге.

Сумма, выделенная из бюджета на аренду инвентаря для настольного тенниса, позволила бы приобрести по наивысшей из указанных цен 45 наборов для настольного тенниса, - дополнил Антикор.

576 тыс тенге потратил спортивный клуб на восьмерых спортсменов, которые фактически не принимали участие в этих сборах.

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности управления физической культуры и спорта и его подведомственных организациях установлено 15 коррупционных рисков. По всем Антикор внес рекомендации.