Искали 400 человек, собаки и беспилотники: пропавший пришел в полицию

Пропавший без вести 32-летний мужчина, которого искали два дня в Костанайской области, сам пришел к полицейскому, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Алау».
Информацию об этом распространили волонтеры поисково-спасательных отрядов Костанайской области.
Мужчина найден. Пропавший без вести сам пришел к участковому инспектору полиции Костанайского района, - говорится в материале.
При этом отмечается, что обстоятельства пропажи по просьбе самого мужчины не разглашаются.
По данным ДЧС региона, вечером 21 августа на пульт 112 поступило сообщение о том, что мужчина перестал выходить на связь. В этот день в 11:00 он выехал на личном автомобиле из села Алтынсарино в Костанай.
Более 400 человек – спасатели, полицейские, военнослужащие Нацгвардии, волонтеры – были задействованы в поисках казахстанца. Кроме того, искать мужчину помогали поисковые собаки, спасатели применяли беспилотные летательные аппараты.
Ранее сотрудники ДЧС Карагандинской области начали использовать беспилотник для поиска мужчины, пропавшего более полутора месяцев назад.
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