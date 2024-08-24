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24.08.2024, 10:26

Искали 400 человек, собаки и беспилотники: пропавший пришел в полицию

Новости Казахстана 0 336

Пропавший без вести 32-летний мужчина, которого искали два дня в Костанайской области, сам пришел к полицейскому, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Алау».

Фото пресс-службы ДЧС области
Фото пресс-службы ДЧС области

Информацию об этом распространили волонтеры поисково-спасательных отрядов Костанайской области.

Мужчина найден. Пропавший без вести сам пришел к участковому инспектору полиции Костанайского района, - говорится в материале.

При этом отмечается, что обстоятельства пропажи по просьбе самого мужчины не разглашаются.

По данным ДЧС региона, вечером 21 августа на пульт 112 поступило сообщение о том, что мужчина перестал выходить на связь. В этот день в 11:00 он выехал на личном автомобиле из села Алтынсарино в Костанай.

Более 400 человек – спасатели, полицейские, военнослужащие Нацгвардии, волонтеры – были задействованы в поисках казахстанца. Кроме того, искать мужчину помогали поисковые собаки, спасатели применяли беспилотные летательные аппараты.

Ранее сотрудники ДЧС Карагандинской области начали использовать беспилотник для поиска мужчины, пропавшего более полутора месяцев назад.

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