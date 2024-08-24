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24.08.2024, 11:16

Три миллиона за перевес: в Астане запустят автоматическую систему взвешивания автотранспорта

Новости Казахстана 0 250

В Астане тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам за перевес груза может грозить штраф до 3,7 млн тенге. В сентябре в столице планируют запустить автоматизированную система взвешивания автотранспорта, сообщает городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает Информбюро.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Эта система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей, поднять общий уровень транспортной инфраструктуры города, создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения. Система уже работает в тестовом режиме. Автоматизированная система взвешивания установлена на основных въездах в город: со стороны Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также посёлков Караоткель и Малотимофеевка. За последний месяц зафиксировали уже более 10 тысяч нарушений. Согласно приказу МИИР РК «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан», допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведённые ниже значения (в тоннах):

  • трёхосные (за исключением сочленённых автобусов категории М3) 25 тонн;
  • четырёхосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;
  • пятиосные – 38 тонн;
  • с шестью и более осями – 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта. В общей сложности работают семь единиц АСИ, каждая из которых измеряет массу на ось в динамике автотранспортного средства и фиксирует случаи превышения допустимых весовых параметров. При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего передаёт информацию в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм. Объезд и уклонение от взвешивания будут фиксировать, а за нарушение требований предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

Размеры штрафов зависят от степени превышения массы на ось и могут варьироваться от 40 МРП (147 680 тенге) до 1000 МРП (3 млн 692 тысячи тенге) в зависимости от типа предпринимательства – малого, среднего или крупного.

Перевозчикам настоятельно рекомендуют внимательно следить за соблюдением весовых параметров, чтобы избежать административных штрафов.

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