Женщина заказала киллеру своего мужа в Аксае: супруг простил ее

23 августа в специализированном межрайонном уголовном суде начался судебный процесс по делу женщины, нанявшей киллера для ликвидации собственного мужа. Дело приобрело неожиданный поворот, передает Liter.kz.
По данным портала «Мой город», на скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предвариnельному сговору. Дело рассматривает судья Динара Гильманова.
Процесс начался с ходатайства адвоката Тамары Сарсеновой. Она просила изменить меру пресечения в отношении подсудимой Эльвиры Еркебаевой.
Моя подзащитная не привлекалась ни к уголовной, ни к административрой к ответственности. У неё есть двое несовершеннолетних детей, которые нуждаются в ней. Она уже полгода сидит под арестом, режим не нарушала. У неё есть постоянное место жительство. Просим суд отпустить её под домашний арест, - сказала Тамара Сарсенова.
Адвокат Максима Кузнецова ходатайство коллеги поддержал, и заявил, что у подсудимого глаукома обоих глаз и сахарный диабет. А содержание под стражей может усугубить его состояние.
Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева.
Для этого она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти огнестрельное оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала в качестве оплаты сумму в два миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека, — зачитала прокурор Изтлеуова.
По словам гособвинителя, в декабре 2023 года для исполнения задуманного преступного плана Кузнецов обратился к своему знакомому ранее судимому Галиеву и предложил ему «выполнить заказ». Однако последний обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении. С 20 по 26 февраля подсудимые готовились к убийству и стали выжидать подходящий момент. Убийство планировали совершить на территории спортивного комплекса «Бейбарыс» в городе Аксай. Тамже Кузнецов передал Галиеву 500 тысяч тенге в качестве предоплаты, отвёртку для взлома оконной рамы, перчатки, медицинскую маску и очки.
24 февраля Кузнецов передал Галиеву ещё 800 тысяч тенге. 26 февраля около 18:00 проведена имитация убийства Ербола Еркебаева, после чего Еркебаеву и Кузнецова задержали сотрудники полиции. Таким образом подсудимые собирались совершить особо тяжкое преступление, однако оно не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. Убийство было предотвращено, - зачитала прокурор.
Между тем, самого потерпевшего в суде не было. Однако его представитель Ерлан Бердигалиев сообщил, что он каких-либо претензий к бывшей супруге не имеет. Судьбу Кузнецова он решил доверить суду.
Мой доверитель сейчас находится не в ЗКО. Он устраивает сына в школу олимпийского резерва, поэтому сегодня отсутствует. Однако на последующие процессы Еркебаев вряд ли сможет приходить. У него нет обеих ног. Может присутствовать в процессе только по видеосвязи. Но он отказался от претензий. Будем пытаться вытащить Эльвиру, - сказал Бердигалиев.
Издание «Мой город» отмечает, что подсудимые пожелали суд с участием присяжных заседателей. Эльвира Еркебаева заявила о своей невиновности и сообщила, что готова доказывать свою правоту. Также подсудимые сказали, что хотят гласности, поэтому не были против присутствия журналистов на процессе.
Главное судебное разбирательство с участием присяжных заседателей назначили на 6 сентября.
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