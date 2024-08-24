Опубликован список обладателей государственных грантов в магистратуру 2024 года

Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру на 2024 — 2025 учебный год. В конкурсе участвовали более 15 тыс. человек, а зачисление в вузы завершится до конца августа, передает Курсив .

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Решение о присуждении грантов было принято республиканской комиссией, в состав которой вошли представители парламента, министерств, профсоюзов, а также общественных организаций и предпринимательских структур.

В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 15 тыс. абитуриентов. Для получения гранта на научно-педагогическое направление необходимо было набрать более 75 баллов, а для профильного направления — более 30 баллов. Зачисление магистрантов в вузы завершится до 28 августа 2024 года.

Полный список обладателей образовательных грантов доступен для скачивания на сайте Министерства. 3 августа были опубликованы результаты присуждения государственных грантов 2024 года.