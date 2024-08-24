Футболисты напали на судью в Алматы: КФФ пожизненно отстранила игроков

В пятницу, 23 августа, прошло заседание контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ), передает «Голос народа» со ссылкой на пресс-службу КФФ .

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Комитет рассмотрел ходатайства футбольной ассоциации Алматинской области о расширении санкций, наложенных на команду FC Pioneer и его игроков, на республиканском уровне. По итогам рассмотрения поступивших материалов, руководствуясь статьей 121 дисциплинарного регламента КФФ, контрольный, дисциплинарный и этический комитет принял решения, - сообщили в федерации.

В КФФ озвучили перечень наказаний для виновников инцидента. Так, за нападение на официальное лицо матча, которое выразилось в групповом избиении арбитра и нанесении ему телесных повреждений, исключена команда FC PIONEER из всех турниров, проводимых под эгидой КФФ и местных футбольных федераций на территории Республики Казахстан.

Также были дисквалифицированы Айдос Абдиев, Алихан Тлеков и Талип Тлеуберди. Их пожизненно отстранили от участия во всех турнирах, проводимых под эгидой КФФ и местных футбольных федераций на территории Республики Казахстан, - добавили в спортивной организации.

Напомним, 19 августа в Алматы на матче любительской J-лиги между командами FC PIONEER и «Эрик-сон» (3:5) произошел инцидент, завершившийся нападением на судью.