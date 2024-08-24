«Писающий мальчик»: полуголого мужчину, писающего на автомобиль, ищет полиция в Костанае

В социальные сети попали кадры, где мужчина справляет нужду на личный автомобиль, а после, уезжает на нем. Поступок вызвал обсуждение у казнетовцев, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Instagram/ilovekostanay

Как сообщается в описании под публикацией, хулиганские действия мужчина совершил днем. После справления нужды, он сел в автомобиль и уехал. Факт прокомментировали местные стражи порядка.

Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время личность мужчины устанавливается, - сообщает департамент полиции Костанайской области.

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