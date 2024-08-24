Свадьба русских молодоженов в казахском стиле восхитила пользователей соцсетей

Видео с колоритным празднованием свадьбы в этностиле завирусилось на просторах TikTok. Русские молодожены, в традиционных казахских нарядах вызвали восторг у пользователей Сети, передает ИА «NewTimes.kz».
Роликом поделилась популярный дизайнер свадебных платьев из Алматы. На кадрах, обручаются молодожены в традиционных казахских нарядах. Фотозона и интерьер свадебной церемонии также выполнена в этностиле. Гости праздника тоже не отстают от тренда — на видео заметно, что во время бракосочетания, многие находятся в традиционной казахской одежде.
«Автору респект за теплое и уютное видео, а Михаилу и Екатерине семейного счастья!», «Единственные наверно, кто реально с колоритом казахским сыграли. Все до мелочей продумано», «Как круто! Вот это я понимаю патриотизм», - поделились своим мнением пользователи.
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