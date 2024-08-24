Огромный алабай ворвался на детскую площадку в Темиртау

Пользователей соцсетей шокировало видео, снятое на детской площадке в Темиртау. На кадрах видно, как огромный пёс породы алабай без намордника носится по детской площадке и прыгает на малышей, передаёт BaigeNews.kz .

Фото: Pixabay

Видео появилось в паблике temirtau.city в Instagram. Сначала собака бегает за детьми, потом пытается запрыгнуть и стащить с горки малыша, которому в итоге помогают другие дети. Также видно, как на помощь прибежала взрослая женщина.

По проспекту металлургов 15/1 бегает чей то Алабай, может хозяин узнает свою потеряшку, - говорится в сообщении.

Комментаторы разделились на три лагеря. Одни пишут, что пёс добрый, не агрессивный, а просто хочет поиграть. Другие говорят, что собака опасна и рекомендуют родителям вызвать отлов, а третьи ругают хозяина, который бросил питомца без присмотра. Также пользователи задаются вопросом, почему тот, кто снимал, не мог сам подойти и отогнать собаку.