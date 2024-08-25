Подробности ДТП в ЗКО: погибли две супружеские пары, у одной было пятеро детей, у другой - семеро

Стали известны новые подробности ДТП в Западно-Казахстанской области, где утром в субботу погибли четыре человека, в том числе полицейский с супругой, передает Tengrinews.kz .

Фото: ДП ЗКО

По информации издания "Уральская неделя", погибший сотрудник полиции - первый заместитель Казталовского отдела полиции, майор полиции Марлен Карабаев. Вместе с ним погибла его супруга. У них было пятеро детей.

Всего, как сообщил источник издания, в салоне ГАЗ-3102 ехали семь человек. Погибли на месте четверо. Погибшие были одноклассниками. Среди них была еще одна супружеская пара. У них было семеро детей.

Напомним, авария, унесшая жизни четверых человек, произошла утром 24 августа вблизи поселка Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области. Водитель автомашины ГАЗ-3102, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной КамАЗ, груженной сеном. Четыре человека погибли на месте, трое госпитализированы в больницу, из них двое несовершеннолетние.